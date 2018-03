Viimase hetke üllatus: Henn Põlluaas kandideerib Nestori kõrval riigikogu esimeheks, toetust võib tulla isegi koalitsioonist

Homme aset leidvatel riigikogu juhatuse korralistel valimistel seatakse esimehe kandidaadina üles ka ERKE aseesimees Henn Põlluaas. Väidetavalt on talle oma toetust lubanud riigikogu liikmed erinevatest fraktsioonidest, sealhulgas nii Reformierakonnast kui koalitsioonist. Ei ole välistatud, et Põlluaasa poolt hääletab ka kogu Vabaerakonna fraktisoon.

"Toetus mulle on Riigikogus olemas. Muidu ei oleks me hakanuki üritama," ütles Põlluaas Delfile. "Minu poolt on lubanud hääletada inimesi erinevatest erakondadest - nii Reformierakonnast kui ka koalitsioonierakondadest," rääkis ta läbirääkimiste tulemustest.

Koalitsioonierakondadest võib Põlluaas hääli saada nii IRLi saadikutelt kui mõningatelt Keskerakonna protestileeri inimestelt.

Põlluaasa sõnul võib teda toetada ka terve Vabaerakonna fraktsioon. "Ma ei oska öelda, kas sajaprotsendiliselt, aga Artur Talvik ütles mulle, et nad arutavad seda."

Vabaerakonna esimees Artur Talvik Põlluaasa väidet otseselt ümber ei lükanud. Talviku sõnul võtab fraktsioon lõpliku seisukoha vastu homme. Ühtset vabaerakondlaste toetust Põlluaasale ta ei välistanud, kuid jäi selle võimaluse osas siiski kahtlevaks. "Põhjus on selles, et kui Krista Aru Vabaerakonnast kandideeris Hanno Pevkuri vastu, siis EKRE vedas meid alt ega pidanud üldse sõna. See on inimestel kahjuks meeles," selgitas Talvik. Ta lisas ka, et Vabaerakonna fraktsioon võib riigikogu esimehe valimistest üldse kõrvale jääda.

Veel esmaspäeval spekuleerisid poliitikud ka sellega, et Vabaerakond paneb taas kord Nestori vastaskandidaadina välja Krista Aru.

Homme toimuvatel iga-aastastel riigikogu juhatuse valimistel kandideerivad riigikogu esimeheks seega praegune esimees Eiki Nestor sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, aseesimeesteks aga Enn Eesmaa Keskerakonnast ja Kalle Laanet Reformierakonnast.

Seda, et Nestor ei pruugi seekord riigikogu esimehe valimistel kogu koalitsiooni toetust saada, tõi näiteks kuu aega tagasi välja ka Margus Tsahkna intervjuus ERRi ajakirjanik Toomas Sildamile. Tsahkna märkis, et pinged on valitsusse endiselt sisse kirjutatud. „Ennustan, et veel sel kevadel näeme koalitsioonis väga tõsiseid konflikte. Oluline poliitiline hääletus tuleb 22. märtsil, kui toimuvad riigikogu juhatuse valimised ja ma ei oleks päris kindel, et Eiki Nestor saab kogu valitsusliidu toetuse.”