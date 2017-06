Viieaastase tüdruku ema jättis lapse õhtul naabrimehe hoolde, purjus mees läks täna poolpalja tüdrukuga randa

Stroomi rannas tuli vetelpäästjatel täna otsida viieaastase tüdruku ema. Lapse tõi randa purjus mees, kelle sõnul andis tüdruku mehe hoolde juba eile õhtul lapse ema, kes – samuti purjuspäi – randa tütrele järele tuli.

Soe suveilm on G4S valvatavatesse randadesse täna toonud mõni tuhat inimest. Valdavalt on rannavalvurite sõnul olukord randades rahulik ja inimesed naudivad sooja suveilma, kuid sageli tuleb korrale kutsuda nii koerte kui ka klaastaaraga randa tulnud inimesi.

Tänastest sündmustest G4S valvatavates randades oli kõige kurbloolisem juhtum Stroomi rannas, kus rannavalvurite juurde tuli alkoholijoobes vanem mees, käekõrval viieaastane poolalasti tüdruk.

Selgus, et lapse oli mehe hoolde eelmisel õhtul andnud naaber, tüdruku ema. Rannavalvurid küsisid mehelt lapse ema telefoninumbri, tegid talle kõne ja palusid tüdrukule randa järele tulla. Viieaastase tüdruku ema jõudiski mõne aja pärast randa. Ta oli alkoholijoobes. Ema võttis tüdruku endaga kaasa ja läks randa jalutama.

Vetelpäästjad jäid olukorda distantsilt jälgima, et naise ja lapsega midagi ei juhtuks.

Randa kaasa koer ja tuhkur

Teistes randades alkoholijoobes inimestega olulisi vahejuhtumeid ei olnud. Pikakari randa oli tulnud üks napsutanud seltskond koera ja tuhkruga. Lisaks olid nad kaasa võtnud klaastaaras alkoholi. Sellel seltskonnal palusid G4S rannavalvurid lahkuda.

Loe veel

Randa minnes tuleks peale alkoholi koju jätta ka lemmikloomad, kes võivad rahvarohkes kohas ettearvamatult käituda. Ka täna on randades üle Eesti tulnud valdavalt koeraomanikke korrale kutsuda. Kakumäe randa oli suveilma nautima tulnud ühest koduhoovist plehku pannud koer, kelle omanikuga said rannavalvurid ühendust tänu kaelarihmale kirjutatud telefoninumbrile.

Pirita rannavalvurid tuletavad meelde, et mererannas kummimadratsiga vette minna on ohtlik, kuna maatuul võib lapse koos madratsiga merele puhuda. Eile ja täna on täispuhutava madratsiga vette läinud lastega tegeletud kuus-seitse korda ja valdavalt on vetelpäästjad pidanud keelama 10–13-aastaseid lapsi.

Rannavalvurite sõnul vanemad siiski valdavalt vaatavad oma laste järele ja suuremates randades, nagu Stroomi, Pirita ja Pärnu, küsitakse rannavalvuritelt ka käepaela, et see koos vanema telefoninumbriga lapse käe ümber panna. See lihtsustab oluliselt lapse leidmist, kui ta rannas suurema rahvamassi sees peaks kaduma minema.