Vihmavarjud kappi tagasi: lähipäevil oodata kuiva ning sooja ilma! Isegi tuulehoogude pärast ei pea muretsema

Ilmaportaalid lubavad Pärnusse Weekendi festivali ajaks kuiva ilma ja temperatuurid tõusevad kuni 20 kraadini. Ainult neljapäevaks lubatakse poolpilvist ilma.

Ka "Kremli ööbikute" lavastusetele minejate jaoks Narva prognoos positiivne. Ilm on homsest laupäevani poolpilves, kuid kuiv ning kuni homme on sooja vaid kuni 15 kraadi aga juba neljapäevast tõusevad temperatuurid 21. kraadini.

Tallinnas on homsest laupäevani vahelduva pilvisusega ja vihma enne pühapäeva ei lubata. Temperatuurid on ligi 20 kraadi.

Tartus on homme 17 kraadi ja pilves aga neljapäeval ja reedel on vahelduva pilvisusega kuiv ilm.

Vihmasemaks ja tuulisemaks läheb Tallinnas, Pärnus ja Narvas pühapäeval, ainult Tartus on laupäeval hoovihma võimalus.

Ilmateenistuse valvesünoptiku sõnul lähipäevade mõõdukas suvesoe hoiab merevett stabiilselt soojana ja selle kiiret jahenemist ette näha pole. Seega suve saab randades nautida edasi ja ka tugevat tuult Eestis enne pühapäeva oodata pole.