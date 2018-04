Vihane võitlus Vabaerakonnas: Herkel kritiseerib Talviku "geriljavõitleja" juhtimisstiili, nimetab konkurenti lausa mõnitamisi Che Guevaraks

Jutt maailmavaate puudumisest leiutati oponentide poolt mõni kuu pärast 2015. aasta valimisi. Kummaline, aga sellele aitas kaasa vabade kandidaatide osalemine nimekirjas ning rahvahariduslike ilmavaateseminaride korraldamine. Tegelikult oli maailmavaate sihik paigas. Oleme rahanduses konservatiivsed, majanduses avatud, keskkonnaküsimustes säästlikud, hariduses ja kultuuris edasipüüdlikud. Kõike seda raamib demokraatia austamine, eriti võrdsete võimaluste ja puhaste mängureeglite nõue. Vabaerakond on olnud paljude mõistlike ja ettevõtlike inimeste valik.

Tõsisemast maailmavaate hägustumisest saab mu meelest rääkida alles viimasel ajal, kui kuvand hakkas kitsenema väheste protestiteemade ümber ja osa algusaegade peamotiive jäi kõrvale. Täpsemini, nad on kõrvale jäänud avalikust fookusest, kuid mitte erakonna programmist ja fraktsiooni algatustest.

Seega ei ole Vabaerakonnal tõsist maailmavaateprobleemi, probleem on näivuses. Peame pakkuma rohkem laiapõhjalist usaldust ja vähem geriljavõitleja kuvandit. Samal ajal tahame ka edaspidi pakkuda avatud platvormi kandidaatidele, kes meie peamisi väärtusi ja arusaamu jagavad, kuid ei soovi liituda erakonnaga.

MILLEKS ON VABAERAKONDA VAJA?

Vajadus Vabaerakonna järele on püsiv ja sellepärast on oluline, et peamised algpõhimõtted ei hägustu.

Kõigepealt, Vabaerakonda on vaja isikuvabaduse, demokraatia ja kodanikuühiskonna eestkostjana, et me kõik koos saaksime ehitada parema Eesti. Oleme neil teemadel teinud väga palju avanguid ja teeme veel – kuni meid kuulda võetakse.

Vabaerakonda on vaja idealistliku eeskujuna, mis ei luba poliitikat naeruvääristada ega küüniliseks kuulutada. Julgeme esile tuua probleeme, mille käsitlemine ei too kiiret kuulsust ja tähelepanu, kuid mis on olulised. Teeme Riigikogu saalis tööd isegi siis, kui teised erakonnad seda vajalikuks ei pea. Idealistlikku eeskuju annab säästmine, toiduahelate vältimine ja valmisolek nõuda samasugust lähenemist riigilt tervikuna. Lõpuks kuulub siia ka erakonna kui sellise avatud ja demokraatlik toimimine.

Vabaerakonda on vaja inimestega rääkijana ja julgustajana. Viis, kuidas me telgiga mööda Eestit ringi käisime, tuleb taastada. Ei tohi külvata hirmu või minna kaasa negativismiga, vaid ikka ja alati tuleb otsida lahendusi. Vabaerakond on jätkuvalt eheda kodanikualgatusvõime näide, oleme harjunud raskes olukorras ise hakkama saama ning oleme valmis toetama neid, kes vajavad selleks tuge ja innustust.

Vabaerakonda on vaja usaldusväärse jõuna, mis ei kaldu äärmustesse, kuid kaitseb väärtustel põhinevaid lahendusi. Sellisena oleme me rohkem tsentris kui Keskerakond ja selgemini avatud rahvusluse kursil kui IRL. Ja ühiskonna sidususe tagamisel oskame olla paremad kui sotsid. Äärmused lammutavad ühiskonda, aga meie asi on ehitada.

Ja lõpuks, Vabaerakonda on vaja tulise orana, mis ei lase teistel jääda mugavustsooni ega kõhutama riigieelarvega tagatud rahapatakatel. Lähtume sellest, et Eesti edendamiseks pole tarvis suuri ja laisku erakondi, vaid väikseid, väledaid ja loovaid.

MILLISEID MUUTUSI EESTI VAJAB?

Hoiame kokku! See tähendab ühtehoidmist ühiskonnana, ka rahvana. See tähendab ka riigiaparaadi ehk valitsemise kokkuhoidmist.

Me ei piirdu demokraatiapaketiga – see on vundamendikivi, mitte kogu hoone. Vabaerakond pakub Eestile kõigis valdkondades mõistlikke ja töökindlaid tulevikulahendusi, mis ei seostu kartellierakondlike arusaamadega poliitikast.