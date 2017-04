Vihane ilm häiris ka lende Tallinnasse

Tuisk ja tugev tuul häiris täna mitut Tallinna lennujaama suundunud lendu - kaks lendu pöördus mujale, mõned hilinesid.

Ära jäid Vilniusest tulnud lend, mis suundus hoopis Riiga ja Helsingist tulnud lend, mis pöördus tagasi Helsingisse. Praeguseks on ilm lennujaamas paranenud, ehkki veidi pärast keskpäeva katsetas Easyjeti Milaano-Tallinna lend korra Tallinnas maandumist, veendus, et see ei ole kapteni hinnangul piisavalt ohutu ja suundus samuti Helsingisse.

Mõne minuti vältel tekitas segadust ka lennujaama automaatne ilmateatesüsteem, mille töös tekkis katkestus. Sestap otsustas Nordica Oslo-Tallinna lennuki kapten tagavaraks põigata Riiga, kuid kuna süsteem läks mõne minuti pärast taas käima, sai lend siiski umbes pooletunnise hilinemise järel maanduda Tallinnas.