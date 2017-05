VIDEOÜLEVAADE: Kes Tallinna linnapea kandidaatidest oli eelmistel valimistel rahva lemmik?

Eesti poliitmaastik on praegu ebastabiilne. Tõmbetuultes vaikse koha leidmises on oluline osa sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel. Võidujooks kõige ihaldusväärsema positsiooni nimel - saada võim pealinnas - on juba alanud ja suuremad erakonnad on välja hõiganud oma tõenäolised kandidaadid Tallinna linnapea kohale.

Siin on ülevaade tänavuste võimalike kandidaatide häälesaakidest eelmistel valimistel, mis võib anda vihjeid sügisese heitluse tulemuste kohta.