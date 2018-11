VIDEOINTERVJUUD | Reformierakonna uus peasekretär Erkki Keldo: kandideerin ka riigikogusse, aga mitte sama aktiivselt kui lahkuv peasekretär

27-aastane Keldo on Põltsamaa vallavolikogu aseesimees ja ka Reformierakonna nõunik riigikogus. Lisaks poliitlistele ametitele on ta töötanud põllul, ehitusel ja teinud ka müügitööd. Keldo on valmis ka saabuvatel riigikogu valmistel kandideerima.

Ametlikult saab Keldost peasekretär kolmapäeval, kui Reformierakonna juhatus ta sellele ametipostile kinnitab.

Intervjuud Reformierakonna uue peasekretäri Erkki Keldoga näeb ülalolevast videost.

Erakonna peasekretäri kohalt lahkuv Kert Valdaru põhjendas kohalt lahkumist eelolevatel riigikogu valimistel kandideerimisega. Praegu asub ta tööle riigikogu fraktsiooni nõunikuna ning erakonna progammitoimkonna koordinaatorina.

Valdaru kommentaare peasekretäri kohalt lahkumise kohta saab vaadata allolevast videost.