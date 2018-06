VIDEOINTERVJUU | Peaminister: EKRE kasvav toetus tuleneb heast koostööst opositsioonis

Peaminister Jüri Ratas kommenteeris tänasel valitsuse pressikonverentsil, et Keskerakond peab tegema tööd, et valimised võita, kuid ei näe EKRE aina suuremat populaarsust kriitikana vasakpoolsele valitsusele.

Ratas lisas veel, et EKRE on teinud väga head koostööd just Reformierakonnaga, kuid valimissituatsioonis võib pilt erineda sellest, mida reitingutabelid enne näitavad.

Täna olid valitsuskabineti istungil esindatud ka ettevõtjad, kes tegid valitsuse riigireformi ettepanekuid. Eile tuli järjekordsete reformiideedega välja "Maksud Lätti" protestiliikumise eestvedajad, esitades valitsusele viis ideed, kuidas Eesti elu edendada. Jüri Ratas polnud konkreetsete ettepanekutega veel kursis, kuid lubas, et kui aktiivsed inimesed soovivad pakkuda häid lahendusi, siis on valitsus alati valmis kuulama.

"Mis puudutab alkoholiaktsiisi, millele protestiga tähelepanu tõmmati, siis neid pärast aktsiooni ka kohendati," lõpetas peaminister.