VIDEOINTERVJUU | Kaitseminister Jüri Luik: Metsavas oli väga osav riigireetur

Video: Karin Kaljuläte Fotograaf-videoreporter Heliis Nemsitsveridze reporter RUS 4

Tänasel valitsuse pressikonverentsil ütles Jüri Luik, et riigireetmises kahtlustatav Deniss Metsavas oli oma töös väga osav. Luik nentis veel, et palju detaile, nagu näiteks see, et millise kaliibriga saladused kaotsi läksid ja see, kaua mees järelvalve all oli, saavad vastuse mõne aja pärast.