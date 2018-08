VIDEOINTERVJUU | Herkel tunnistab: olen erakonna juhtimises vigu teinud, Tarand aitaks parandada meie kesist reitingut

"Ei, täna ei ole laua taga Indrek Tarandit," kostis Herkel küsimusele, kas Tarand liitus Vabaerakonna juhatuse nõupidamisega. "Me arutame täna hoopis seda, missugused sõnumid valimistel välja lähevad. Missugune on erakonna rahakasutus, ma olen ka ise varasemalt leidnud, et see võiks olla säästlikum. Kõik on need teemad, mis puudutavad juhatuse kompetentsi," lausus ta.

Erakonna esimees nentis, et rahuleolematus juhtimise osas on talle teada ning ta peab probleemi võimalikuks lahenduseks suhtlemist kõikide osapoolte vahel. "Kindlasti on neid teemasid aktuaalsena hoitud, kuid need probleemid on tekkinud pikema aja vältel. Vigu on tehtud, aga need ei ole sellised, et nendest ei saaks välja tulla," lausus Herkel.

"Ma arvan, et see nurin on ka minu pihta, kindlasti juhatus ja esimees vastutavad selles osas, milline on olukord erakonnas. Tagasivaates tuleb üle vaadata, kas kohalike valimiste lähenemine oli õige," tõi ta näiteid asjadest, mis võinuks erakonnas olla paremini.

Ta rõhutas, et keegi pole tõstatanud siiski veel küsimust erakonna esimehe vahetusest. Samuti lükkas ta ümber väite, nagu oleks juba kivisse raiutud see, et Indrek Tarandist saab Vabaerakonna peaministrikandidaat.

"Keegi pole öelnud, et Tarand on meie peaministrikandidaat, ma olen öelnud, et jah, on mõeldav, et peaministrikandidaat tuleb väljaspoolt ning seetõttu on mõeldav, et see võiks olla Tarand," selgitas Herkel.