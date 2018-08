VIDEOINTERVJUU | EKREsse kuuluv Hendrika Näägo erakonna madalast populaarsusest naiste hulgas: naiste jaoks tundub see liiga kärts-mürts

Sel nädalal ilmununud populaarsusreitingu järgi on meeste seas EKRE toetus tunduvalt suurem kui naiste hulgas. EKRE suvepäevadel käinud Delfi ajakirjaniku küsimustele vastas erakonna noor naisnägu Hendrika Näägo, kelle sõnul on erakonnas naisi rohkelt, kuid ei paista valjude meeste tagant välja.

Näägo on Lääne-Tallinna ringkonna juhatuse liige ning ta avaldas lootust, et järgmistel valimistel jõuab naisi erakonnast riigikokku rohkem. Praegu on EKRE fraktsioonis naisi ümmargune null.

"Mehed paistavad meil rohkem silma, naised on meil tagala jõud, kes korraldavad igasuguseid asju," sõnas ta.

Eraldi rõhutas Näägo, et ta ei taha teha sugudel mingit vahet. "Tervitaksin siinkohal sotsiaaldemokraate, sest meil ei tehta ka siin sugudel vahet," lausus Näägo.

"Meie pole tundnud, et oleks negatiivset suhtumist naistesse, kõik me seisame koos konservatiivsete väärtuste eest, meil naisi hoitakse siin väga," jätkas ta.

Näägo hinnangul on erakonna madal populaarsusprotsent tingitud sellest, et näib liiga "kärts ja pauk" naiste jaoks. "Naised tõenäoliselt on natukene leebemad, ei tunnista ennast nii, ei tahagi niimoodi silma paista," rääkis Näägo.