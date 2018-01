VIDEOD | Vaata, millised kaks Delfi videolugu kandideerivad aasta parima pressivideo tiitlile!

"Aasta pressivideo 2017" konkursil valiti 51 töö hulgast välja kolm nominenti, nendest kaks on Delfi videolood.

Üks nomineeritutest on Delfi TV videospikker: "Kuidas tagandada minister vaid paari tunniga?", mille autorid on Joonatan Allandi ja Kadri Nikopensius. Video kannab ette, kuidas viis üks pisike detail leheveergudel kõigest mõne tunniga riigihalduse ministri Mihhail Korbi tagandamiseni.

Teiseks nominendiks on Delfi TV eksperiment: "Algaja "kuldne kuju" sukeldub tänavaesinejate maailma", mille autoriteks on Sigrid Salutee, Mark Šandali ja Kadri Nikopensius. Selles videos proovitakse järgi, kas täielikul algajal on tänavaesinejate virvarris võimalik taskuraha teenida.