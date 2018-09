VIDEOD | Korgijoogivägistamiste vastu hakatakse karmimalt võitlema: klubidesse narkokoerad ja alkoholilitsentside kärpimine

Sass Hennol jagus kriitikat ka PPA-le. "Mulle isiklikult tundub, et PPA ei saa selle probleemi tõsidusest üldse eriti aru. Isegi PPA esindaja poolt kõlas täna lause, et "sageli on tegu lihtsalt raske joobega". Aga kui see raske joove on nii raske, et see inimene on pilditu, et ta ei mäleta, siis see peaks ikkagi olema abitusseisundi kuritarvitamine kuriteo toime panemiseks," jäi Henno konkreetseks.

Henno sõnul ei ole ohvri jaoks vahet, kas ta uimastatakse haamrilöögi või mõne uimasti abil. "Ma loodan, et tänase järel võiks politsei poolt lõppeda taasohvristav suhtumine. Et politsei võtaks tõsisemalt seda, et mäluaugus enda kallal toime pandud seksuaalkuriteost rääkida ei ole sugugi lihtne."

Hennol oli kaasas ka mälukandja materjaliga, mille andis üle prokuratuurile. "Siin ei ole kirjas lugude rääkijate nimesid. Siin on süüdistatavate nimed, siin on mõned nimed, kes on toime pannud väidetavalt seksuaalkuritegusid, siin on kirjeldused, aga siin ei ole allikaid. Kui prokuratuur leiab, et siin on midagi menetlusväärset, siis nad peavad minult küsima, kes see allikas on," kirjeldas Henno.

Mürgitamiste vältimiseks soovitab Henno rääkida naistele, et kedagi ei tasu usaldada. "Ärge usaldage baarmene, ostke oma joogid kinnistes pudelites, oma siidrid ja šampused, mida te saate kohapeal lahti teha. Ma usun seda, et on klubisid, kus on baaritöötajate tasandil joogi mürgitamine tavapärane praktika. Kahtlustage kõiki, ei saa olla liiga ettevaatlik," manitses Henno.

Urmas Reinsalu: tuleb karistusseadustiku muudatus, klubidelt hakatakse ära võtma alkoholilitsentse ja tegevuslubasid. Ka narkokoerad hakkavad ööklubides käima

Urmas Reinsalu teatas täna, et edaspidi ei alustata nende inimeste puhul väärteoasja narkootikumide tarvitamise osas, kui ta ise pöördub mürgitamiskahtlusega politsei poole. "Seda oleks mõeldamatu ja ebaõiglane teha. Vahetult pärast seda, kui inimesel on kahtlus, et ta on olnud teadvusetus olukorras ja teda on seksuaalselt ära kasutatud, tuleb koheselt pöörduda politseisse," sõnas minister Reinsalu Delfile antud intervjuus. Ühtlasi leppis Reinsalu nii prokuratuuri kui ka politseiga kokku, et ametkonnad töötavad välja juhised selleks, et ohver ei tunneks end taasohvristatuna ja, et ohver saaks ise võimalikult kiirelt teada ja aru, mida ta tegema peab.

Loe veel

Reinsalu sõnul on ka oluline tõkestada seda tegevust. "Minu üleskutse politseile oli võtta need kõrtsid pihtide vahele, kus neid juhtumeid on korduvalt. Kasutada erinevaid tehnikaid, narkokoerad on olemas, kes siis klubides käiksid. Tuleb muuta ka alkoholi müügilubade korda. Tuleb võtta neilt luba ära, kus inimesi järjest mürgitatakse," jäi ministergi resoluutseks.

Justiitsministri hinnangul on tähtis instrueerida meelelahutuskohtade turvamehi ja töötajaid, et nemad oleksid pigem ohu maandajad kui mürgitamisele kaasaaitajad. "Ma olen valmis ka muutma karistusseadustikku, algatama selle muudatuse, et inimese uimastamine ja seejärel vägistamine peaks olema raskendav asjaolu. Kuna inimeselt võetakse ära võimalus vastu hakata. Sellega võetakse ainus šanss ära oma kehalist puutumatust kaitsta. See peab olema karistusõiguslikult jäigemalt sanktsioneeritud," sõnas Urmas Reinsalu.

Minister tunnistas, et ehkki ta oli varem kuulnud GHB-st ja sellega seonduvast, kerkis see teravalt esile just tänu Henno kodanikujulgusele. "Selle eest suur tänu talle. Ma olen kindel, et ta teeb nii politsei kui prokuratuuriga koostööd mittekahjustades nende inimeste andmeid, kes talle oma lood on rääkinud.

Meil ei ole kriminaalpoliitikas statistikat, et hinnata nende (mürgitamise ja seejärel vägistamise, toim) raporteerimisi. See on peidetud süütegu ja me loome statistika, et ühiskonnas seda tuvastada. Süüdimõistmisi on. Eelmise aasta kontekstis on vägistamise eest süüdi mõistetud. Aga selle asjaoluga, et inimest on korgijoogiga tahtevastaselt uimastatud, eelmisel aastal süüdimõsitmisi pole," tõi Reinsalu välja äärmiselt kurva info.