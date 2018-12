VIDEOD | Kodanikujulguse aumärgi saanud: see pole mingi julgus, et vahele minna ning 112 valida

Kodanikujulguse aumärki on välja antud juba aastast 2004. Allolevalt on vaid üksikud näited inimestest, nii suurest kui ka väikestest, kes on eeskujuks kaaskodanikele.

Artikli alguses on väike Casandra. Ta astus vahele kahele poisile, kes varastasid tema klassivena rahakoti. Ta nägi neid poisse hiljem noortekeskuses ning poistelt rahakotti tagasi küsides hirmutasid nood väikest tüdrukut taskunoaga. Nuga ei heidutanud tüdrukut - seepeale kutsus ta politsei. Seejuures sai Casandra klassivend oma rahakoti tagasi. Uurides tüdrukult, kas ta kartis ka, kostis tragi tirts, et mitte eriti ning aitaks sõpra teinekordki.

Aston Maksimilian päästis ühe kutsika elu. Oktoobris pöördus Rakvere politseijaoskonda 14-aastane Aston, kes märkas, et tema naaber kohtleb oma koera väga julmalt - too lonkas ning otsis abi. Koeral tuvastati loomaarstil sääreluu murd ning ta võeti endiselt omanikult ära. Aston oleks küll väga soovinud, et koerakene jääks nende perre elama, sest perekonnast on kõik suured koerafännid, kuid koerale otsiti uus armastav kodu. Astoni isa on rootslane, kes kommenteeris oma poja tükki kõrvalt vaadates, et sellist auhinda Rootsis ei ole. "Üldiselt toome me välja kõik halva, mis maailmas toimub, on väga vajalik, et me kiidaks ka häid asju," selgitas Astoni isa.