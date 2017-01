VIDEOD: Kaks Delfi videot kandideerivad aasta pressivideo tiitlile

„Aasta pressivideo 2016” konkursi raames valiti ligi 60 töö hulgast välja kolm nominenti, millest koguni kaks on tehtud Delfis.

„Aasta pressivideo 2016” konkursi nominendid on Delfi video “Superkuu tõus Tallinna kohale”, mille autorid on Madis Veltman ja Hendrik Osula; Virumaa Teataja video “Teekond läbi põrgu” pardiema ja poegade teekonnast läbi liikluse teise tiiki, mille autor on Meelis Meilbaum ning Delfi Sensori videolugu “Millised šansid on keskmisel Eesti mehel saada politsei eliitüksusesse?“ autoriteks Mark Šandali ja Mihkel Tamm.

Delfi video "Superkuu tõus Tallinna kohale" (Autorid: Madis Veltman ja Hendrik Osula)

Delfi Sensori videolugu "Millised šansid on keskmisel Eesti mehel saada politsei eliitüksusesse?"» (Autorid: Mark Šandali ja Mihkel Tamm)

Virumaa Teataja "Teekond läbi põrgu" - pardiema ja poegade teekond läbi liikluse teise tiiki (Autor: Meelis Meilbaum)​

Žüriis osalesid esimehena Balti Filmi- ja Meediakooli dotsent ja saatejuht Indrek Treufeldt, Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap ning operaator Urmas Pardlane.

Žürii nentis üksmeelselt, et järjest rohkem on töid, mille seast valida ning viimasel aastal on veebis järjest rohkem sisu või huvitavaid vahetuid leide.

Konkurss “Aasta pressivideo” toimus tänavu kolmandat korda ning võitja kuulutataske välja ja preemia antakse üle 3. märtsil toimuval pressiballil.