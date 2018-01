VIDEOD ja FOTOD | Vaata, kuidas nabiti kinni sadade kaupa kalleid tööriistu varastanud kurjategijad

Ehitusettevõtjad ostsid kokku ja võimalik, et ka tellisid vargajõugult suures koguses tööriistu ning ehitusmaterjale.

Vargajõugu saagiks langes viimase aasta jooksul ligi pooltuhat kallihinnalist tööriista ja tegutseti nii Tallinnas, Harjumaal kui ka Soomes. Varastatud kraami ostjate seas olid ka miljoni euro suuruse käibega ehitusettevõtte omanikud, vahendab www.err.ee

Möödunud aasta kevadel tabas ehitusettevõtteid massiline vargustelaine, kurioossel kombel pandi kallihinnaline ehitustehnika pihta ka uue kohtuhoone ehituselt.

Vargad peeti kinni toimusid novembris, mistõttu on uurimine veel üsna algusjärgus ning politsei ja prokuratuur napisõnalised.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt kahtlustust juriidilisele isikule täna veel esitatud ei ole ja nii saab vaid öelda, et varastatud kraam läks teiste hulgas kasutusse ettevõttes, mille käive ulatub miljoni euroni ning kokkuostjatena on kriminaalasjas kahtlustuse saanud ettevõtte omanikud.

Küsimusele, kas sellisel puhul võiks väita, et nemad esitasid tellimuse ja vargad läksid ja tõid ära, vastas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Toomas Jervson järgnevalt: "Kaudselt on see ju alati nii olnud, et kui on nõudlus turul, siis on ka pakkumine."

Varastatud tööriistad. Foto: Politsei