VIDEOD ja FOTOD | Tallinna võimukõnelused: Keskerakond ja sotsid veel otsusele ei jõudnud, kuid nurgakivi on seatud

Keskerakonna delegatsioon kohtus täna Nordic Hotel Forumis sotside esindajatega, kus räägiti võimaliku koostöö üle Tallinna linnavalitsuses. Ehkki Keskerakonnal on volikogus napp enamus, oleks neil kindlamaks valitsemiseks hea leida valitsuspartner.

Pärast poolteist tundi kestnud kõnelusi ütlesid Taavi Aas ja Rainer Vakra, et parteidel on Tallinna osas sarnaseid vaateid, ent täna veel konkreetsete plaanideni ei jõutud.

Vakra ütles, et koostöö peab põhinema konsensusel ja mõlemal parneril peaks alati olema vetoõigus. "Ei ole suurt ega väikest partnerit, vaid mõlemal on võimalik kõiki ideid kas pidurdada või läbi arutada, aga seda ei saa teha ilma teise partnerita," ütles Vakra ja lisas, et Keskerakond oli sellega nõus.

Nüüd võtavad mõlemad erakonnad aja maha ja arutavad asja erakondade sees, kuidas edasi minna.

Aas kommenteeris vetoõigust: "Iga koalitsiooni puhul on oluline, et mõlemad tunneksid end võrdväärselt hästi." Ta ei usu, et koalitsiooni tehnilistes küsimustes oleks sotsidel ja Keskerakonnal suuri lahkarvamusi. "Üritame vanu vigu mitte korrata," ütles ta viidates mitme aasta tagusele Tallinna linnavalitsusele, mis koosnes just samadest partneritest.

Mäletatavasti istusid keskerakondlased eile laua taga EKRE-ga. Hiljem kinnitas Martin Helme, et suure tõenäosusega Keskerakonnaga koalitsiooni ei astuta. Selgesõnaliselt ütlesid ka Reformierakond ja IRL välja, et jäävad opositsiooni.

Seega ongi sotsid viimane õlekõrs, kui keskerakondlased partnerit tahavad. Ent pole sugugi kindel, et sotsid ise huvitatud on.

Näiteks Rainer Vakra jagas täna oma Facebooki lehel ühte Postimehe artiklit, kus Mihhail Kõlvart ütles, et linnameediat sulgema ei hakata.

"Kui Keskerakond hakkab juba enne esimest konsultatsiooni, rääkimata koalitsiooniläbirääkimistest, loetlema teemasid, mis ei kuulu arutamisele, jäävad nad oma napi enamusega endalegi ootamatult kiiresti üksinda. Meie läheme tänasele kohtumisele arvestusega, et kõigest saab ja tulebki rääkida," leiab Rainer Vakra.