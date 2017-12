VIDEOD ja FOTOD | Järvakandis põles lausleekides vana ujulahoone, päästeamet ei välista süütamist

Eile õhtul kell 22.48 sai päästekeskus teate Järvakandis põlevast vanast ujulahoonest, mis oli aastaid seisnud kasutuseta. Kannatada põlengus keegi ei saanud.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja sõnul kustutati põlengut üle viie tunni ja täna varahommikul kell 4.12 loeti sündmus lõppenuks. Esialgsetel andmetel on alust arvata, et hoone ei läinud ise põlema.

"On murettekitav, et noortekeskuse vahetus läheduses asuvast endisest ujulast on saanud ajaviitmispaik lastele: ühed satuvad sinna mänguhoos, teised aga käivad seal lihtsalt lõhkumas. Paraku varitsevad lagunevas ujulas ohud nii esimesi kui teisi," kirjutas Järvakandi volikogu liige Katrin Anto 2011. aastal Delfis.

Omaaegse eesrindliku eelsoojendatud veega väliujula kurb käekäik on mingis mõttes toonasele ajastule omane, nõukogude ajast pärandiks saadud rajatise ümber tekkisid omandivaidlused. "Kurb on vaadata, kuidas laguneb kunagi Järvakandile au ja kuulsust toonud ujulakompleks, mis aja jooksul on vahetanud korduvalt omanikku. Objekti kuuluvuse tuvastamine on keeruline praegugi, sest vallaametnike sõnul on viimase omaniku firma pankroti tõttu objekt likvideerija käes müügis," jätkas Katrin Anto samas artiklis.