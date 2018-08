VIDEOD | Haruldased kaadrid! Väinameres möllas tige vesipüks

Nimelt on videol näha ei miskit muud kui harilikku vesipüksi, mis Väinameres tigedalt keerutab. Vesipüks ehk pilvesammas on Wikipedia andmetel laias tähenduses ükskõik milline tornaado vee kohal, olles tavaliselt 100 kuni 600 m läbimõõduga ümber madala rõhu keskme pöörlev keeristuul. Kitsas tähenduses on vesipüks mittemesotsüklonaalne tornaado vee kohal, mistõttu see maismaale jõudes enamasti hajub ja ei tekita kahju, sellest ka vahel kasutatav nimetus "hea ilma" vesipüks.

