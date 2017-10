VIDEOD | Estonia solistid ja poistekoor kinkisid Peterburi eestlastele Eesti sünnipäevaks meeliliigutava "Põhjamaa"

Kolmapäeval toimus Eesti sajanda juubeli tähistamiseks Peterburi Jaani kirikus eesotsas rahvusooper Estoniaga suur gala ja vastuvõtt.

Mitusada külalist, kelle seas oli nii kohalikke Peterburi eestlasi kui palju diplomaate kogunesid Neevalinna Eesti kultuuri kantsi, et tähistada vägevalt nii Eesti Vabariigi saabuvat 100 juubelit, kui parasjagu käivat EL-i eesistumist.

Uhke kontsert sai teoks tänu sellele, et rahvusooper oli kutsutud vahetult enne seda andma külalisetendusi Peterburi Maria teatris. Seega tekkis unikaalne võimalus Estonia orkestri, poistekoori ja parimate solistide osavõtul Eesti sünnipäevapidu maha pidada.

Tunnise galakontserdi kavasse kuulusid nii kodumaiste autorite teosed kui ka tuntud ooperihitid erinevatest lavastustest.

Kontsert kulmineerus Estonia poistekoori ja solistide esitatud „Põhjamaaga“, mis ei jätnud ühtki Peterburi eestlast sügavalt liigutamata.

Orkestrit juhatas Estonia peadirigent Vello Pähn, kelle kõrval astus üles ka Eestiski tuntud endine ERSO peadirigent Nikolai Aleksejev.

Estonia teatri peadirektor Aivar Mäe sõnul oli Jaani kirikus esinemise korraldamine lisaks külalisetenduste andmisele Maria teatris lausa eesmärk omaette. Ta nentis, et tegemist on talle -selle eestluse kantsi taastamisega tihedalt seotud inimesele - kui väikese kojutulekuga. „On natuke kojutulek küll, kuna ma olen selle kirikuga nüüd seotud juba 14 aastat. 2003. aastal sisenesin esimest korda sellesse hoonesse, mis ei meenutanud tollal mitte kirikut, vaid pigem urgast. Kui täna istusin seal rõdul, tuli ikka pisar silma ja oli soe tunne," rääkis Mäe.

Loe veel

„See eestluse ja Eesti tunne seal majas on niivõrd sügavalt sees, ta on imbunud igasse kivisse. Ja see oli mul eesmärk omaette, et kui oleme Peterburis, siis igal juhul esineda Jaani kirikus,“ lisas ta.

Peterburi oli kohale sõitnud ka Eesti suursaadik Venemaal Arti Hilpus, kelle sõnul oli sündmus Jaani kirikus ning kogu Estonia reis sügava sümboolse tähendusega. „Ärgem unustagem seda, et Peterburi on Eestile kaugelt kõige lähem sellise mastaabiga linn. Selliseid kultuurilisi sidemeid säilitatakse ükskõik, mis ka ei toimuks maailmapoliitikas ja riikidevahelistes poliitilistes suhetes,“ leidis Hiplus.