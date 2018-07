VIDEO | Züleyxa Izmailova Reidi teest: see ei ole küll roheliste jaoks parim lahendus, ent andsime endast parima

Kuigi MTÜ Eesti Roheline Liikumine proovis Reidi tee projekti peatada, kui tulutult, oli tänasel ehituse avaüritusel kohal ka Tallinna abilinnapea ja Eestimaa Roheliste juht Züleyxa Izmailova.

Izmailova tundis rõõmu selle üle, et projektis viidi roheliste soovitusel ja palvel veel möödunud aasta lõpus sisse muudatused. "Näiteks on vähem sõiduridu ja piirkiirus püsib neljakümne juures," tõi ta välja kaks sisseviidud muudatust kuueteistkümnest. Izmailova tunnistab, et see ei ole küll roheliste jaoks parim variant, ent see on kõik, mis nad teha said.

Mis aga puudutab seda, et pärast mullu roheliste jaoks võidukat läbirääkimist linnavõimuga ning muudatuste sisseviimist projektis, oli ka neid, kes ütlesid, et tegu on pisikeste, et mitte öelda kosmeetiliste, muudatustega, möönis abilinnapea, et nii võivad rääkida vaid poliitilised vastased. "Nad üritavad meie tööd pisendada," ütles ta.