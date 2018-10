VIDEO | Yana Toom rahvusvahelisele väljaandele: eestlased ei ole venelastega nõus integreeruma

Ajakirjanik küsis Yana Toomilt, mis tunne on olla nii eestlane kui venelane, mispeale Toom vastas, et see on suurepärane. "Ma saan olla osa mõlemist kultuurist, nii eesti kui ka vene omast. Ma tunnen end mõlemis riigis kodus," sõnas Toom.

Küsimusele, kui integreeritud on vene kogukond Eestis, sõnas toom: "Mitte eriti. Probleem on selles, et eestlased ei ole venelastega nõus integreeruma, ausaltöeldes. Meil on põlvkond eestlasi, kes ei räägi üldse vene keelt ja see on nende valik. Aga nüüd on asi parem, eesti koolid tunnevad huvi vene keele õppimise vastu ja vene lapsed ja noored õpivad eesti keelt."

Intervjuus puudutati ka halli passi teemat, ajakirjanik tõi välja, et selle omanikel on boonuseks võimalus viisavabalt Venemaad väisata. "Eesti passiga on võimalik viisavabalt reisida 153 riiki. Halli passiga on 15 riiki, kuhu viisavabalt ligi pääseb. See pole mingi eelis. Inimesed ei kvalifitseerunud Eesti kodakondsusele ja valisid halli passi. See on ajutine lahendus, aga ajutised lahendused kipuvad olema püsivaimad," vastas Yana Toom.

Lisaks tõi ajakirjanik välja ka tõiga, et Eestist on viimastel aastatel palju tarku inimesi, spetsialiste lahkunud ning küsis Toomilt, kui suur probleem see tema hinnangul on. "Meil on muidugi igasuguseid liikumisi pärast euroopa liiduga liitumist. Eestis on meil parim vanemahüvitise süsteem, meil saab pärast sünnitust palka poolteist aastat," sõnas Toom.

Küsimusele, kas Toom on Eesti tuleviku osas optimistlik, vastas poliitik: "Meid on 1,3miljonit, meil on lihtne positiivseid asju rakendada, näiteks digiühiskonda."