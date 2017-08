VIDEO | Viisitamm Luige lahkumisest valimisliidust: kes üldse on Mart Luik? Tema taga on vaid mõned perekonnatuttavad

Endine Pärnu linnapea Mart Viisitamm tunnistab, et on viimastel aastatel meediamaastikult kadunud olnud. "Olen saanud natuke rahulikumat elu elada," nendib Viisitamm ja lisab, et tegeleb nüüd aktiivsemalt kinnisvaraäriga.

Kuigi Viisitamm oma kandidatuuri Savisaare ja Tegusa Tallinna ühises valimisliidus ei kinnita, ei lükka ta ka antud väidet ümber. "Kandideerimisest lõplikult saab rääkida siis, kui avaldused on kirjutatud ja sisse viidud, aga ma ei välista seda," laveerib Viisitamm.

Viisitamm tunnistab, et oli valimisliitude ühinemise suhtes algselt skeptiline. Nüüd aga leiab, et kokku on saanud kaks erinevat ning üksteist täiendavat liitu. "Valimisliit koosneb selgelt kahest tiivast," alustab Viisitamm. Ta lisab, et üks pool seisab inimeste sotsiaalse heaolu eest ja teine külg on ettevõtlikum. "Nii nagu Jüri Mõis on öelnud, et tegu on piduri ja gaasiga," möönab ta.

Küsimuse peale, kas Mart Luige lahkumine valimisliidust on suur kaotus, tõstatab Viisitamm küsimuse, et kes üldse on Mart Luik? "Ma ei näe, et Mart Luige taga oleks rohkem hääli kui tema ja mõned perekonnatuttavad. Üldpilti see kindlasti ei mõjuta."

Viisitamm on kindel, et uut valimisliitu saadab valimistel edu. "Olen veendunud, et Valimisliit pääseb volikokku ning saab märkimisväärse arvu kohti," lisab ta.