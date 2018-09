VIDEO | Vendadest elupäästjad Andres ja Rasmus Kuuse: "Lihtsalt saime aru, et ta vajab abi"

Andres helistas isale ja kui isa esialgu ei uskunud, et 11-aastane poeg oli tervel laeval ainus, kes abipalvest aru sai, helistas ta veel korra ja palus isal merepäästele helistada. Isa tunnistas, et poistel tuli teda päris palju veenda, et merelolija on tõesti hädas ja keegi teine peale tema poegade ei ole teda märganud.

“Ta ei lehvitanud nii nagu tavaliselt laevale lehvitatakse, vaid niimoodi – suurte kätega,” žestikuleeris Andres kevadel Hiiu Lehele. Andres sõnas tänasel päästeameti tänuüritusel kindlalt: "Lihtsalt saime aru, et ta vajab abi."

Haapsalu merepäästeüksus leidis kella 18.57 ajal mehe, kes oli väga väsinud ja üritas kaldale saada improviseeritud mõla abil. Kalipsot ja trapetsit kandnud purjelaudur arstiabi ei vajanud.

Mõlemad poisid said elupäästmise eest tänukirja.