VIDEO | Väimela mõisahoone lahvatas leekidesse, väljakutsele reageeriti suurte jõududega

Ajakirjanik Inga Raitar viibis põlengu läheduses ning filmis kohapeal toimuvat.

"Lapsepõlv leekides. Väimela mõisahoone. Siin majas käisin lasteaias. 6. klassis lavastasin mõisa terrassil oma esimese näidendi... praeguseks katust enam pole ja ülemine korrus on hävinud. Kohal on 8 tuletõrjemasinat, ent vaevalt miskit päästa õnnestub. Mõni pühapäevahommik lapsepõlvekodus on kohe eluks ajaks meelde jääv," kirjutas Raitar oma sotsiaalmeediapostituses.