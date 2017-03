VIDEO: Väikese inimese suure unistuse täitumine: Raskelt haigest 4-aastasest poisist sai noorim praktilise lennutunni läbija

4-aastase Steni suurim soov on saada lennuki kapteniks. Minu Unistuste Päeva algatuse abiga sai see soov korraga tõeks: Stenist sai läbi aegade kõige noorem piloot Eesti taevas. Lenduriks saamise teel tuleb väikemehel järgmisena täita tähtis ülesanne ja saada terveks. Edasi on kõik lihtne, sest lennukooli läheb Sten tunnistusega, mis kinnitab tema sobivust valitud erialale.

See lugu sai alguse, kui Merike Klement Tallinna Lennujaamast pöördus Toomas Uibo poole ning palus võimalust, viia Sten Nordica lennukile ning kui tohib, ka piloodikabiini. “Mulle tundus see liiga lihtne, pakkusin välja, et viin Steni hoopis lendama. Kuna lennunduses pole määratletud vanuse alampiiri, millest alates võib inimene praktilist lennuõpet saada, pakkusin selle võimaluse Steni perele välja. Nad olid kohe nõus,” räägib Toomas Uibo, üks neist, tänu kellele väikese Steni suur unistus sel korral täitus. Järgmisena pöördus Toomas Nordica, Lennuameti, Nordic Aviaton Academy, Lennuliiklusteeninduse ja Accelerista poole, et Steni unistuste päev algusest lõpuni unistuse vääriliseks ja meeldejäävaks teha. Loe veel “Leppisin endaga kokku, maksku mis maksab, Sten peab lendama saama ja sellest peab tulema tema esimene praktiline lennutund, täpselt selline, nagu iga tulevase piloodi oma!" Erakordne sündmus Tegu oli mitmes mõttes erakordse sündmusega: 4-aastane inimene pole varem teadaolevalt Eestis praktilist lennutundi läbinud. Steni haigusest lähtuvalt tuli vaadata üle ka ajakava, et päev last üleliia ära ei väsitaks – väikemees sõitis koos perega oma unistust täitma Ida-Virumaalt ning päevaprogramm oli tihe. Praktilise poole pealt tuli läbi mõelda turvaküsimus: väikelennukisse paigutati auto turvatool, et 4-aastane piloot lennuki juhiseni ulatuks. “Mitte keegi ei öelnud, et seda ei saa teha või et tal pole aega sellega tegeleda. See oli uskumatu tunne, kui ma nägin, mida inimesed olid valmis Steni heaks tegema,” meenutab Toomas. Kõik läks siiski nagu ühele ilusale unistusele kohane. Ilm oli päikeseline ja tuulevaikne. Väike Sten oli kohe kohtumise esimesest silmapilgust südikas ja julge. Stenil oli üksjagu küsimusi, millele ta vastuse sai. Steni ema ja isa jäid sel hetkel juba tagaplaanile, sest asjad oli vaja läbi arutada. Pärast briifingut teatas tulevane piloot, et on valmis Toomasega koos õhku tõusma, ja ema-isa võivad maha jääda. “Steni vaprus ja sihikindlus hämmastasid mind. Me startisime ja võtsime suuna Tallinna linna kohale, sealt Tallinna lahele ja lõpuks sooritasime ühe madala ülelennu lennuraja kohal. Käisime läbi juhise erinevad efektid ja Sten sai proovida, mis tunne on päriselt lennukit juhtida. Ta võttis seda kõike väga tõsiselt ja fokuseeritult. Nagu tõeline piloot! Mul oleks eriline au omada tulevikus sellist kolleegi. Oleks au, kui Nordica meeskonnas oleks lennukikapten Sten,” on Toomas emotsionaalne. Loe täispikka lugu sellest, kuidas sündis pisikese Steni unistuste päev SIIT!