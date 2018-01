VIDEO | Vabaerakonna logoga maastur keerab tervet mõistust ja eeskirja eirates jõhkralt kaasliiklejale ette

Delfi lugeja saatis pardakaamera video olukorrast, kus Vabaerakonna märgistusega Dacia Dusterit juhtinud inimene sõitis Tallinnas kõrvalteelt Pärnu maanteele ette teisele sõidukile, mille juht vaid napilt pidama sai.

„Pidin paarkümmend meetrit blokki pidurdama, et talle sisse ei sõidaks,” oli video saatnud Mihkel nördinud.

Vabaerakonna kommunikatsiooninõunik Ingeldrin Aug nentis, et nimetatud sõiduk on tõesti Vabaerakonna kasutuses ja kuulub erakonna piirkonnajuhile, kuid reede õhtul, mil intsident toimus, oli roolis piirkonnajuhi pereliige.

„Julged manöövrid Vabaerakonna liikmete poolt on meil toetatud küll poliitikas, et tuua hädavajalikku suunamuutust, kuid kindlasti ei tolereeri me riskeerivat käitumist liikluses,” nentis kommunikatsiooninõunik. „Tagasiside on kahtlemata mõtlemapanev, edastasime selle ka kõne all oleva auto kasutajatele.”