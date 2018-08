VIDEO | Vabaerakonna juhatus sai nädala armuaega

Täna toimunud ümarlaual osalenud vabaerakondlased otsustasid, et et kujunenud pingelises olukorras tuleb anda erakonna juhatusele nädal aega, et taastada töörahu ja anda aega kokkulepeteks.