VIDEO | Vaata, mida arvab öösiti töötamisest Prisma kassiir!

Prisma müüja-kassiir Jelena Kuzmina ütles eile öösel Delfile, et täna öösel kliente teenindades on tekkinud isegi väiksed järjekorrad. "Sellist poodi on vaja," rõhutab ta.

Kuzmina oli vaatamata hilisele öötunnile väga ergas ja rõõmsameelne. "Täna oli poes väga palju inimesi," ütleb Kuzmina. "Kõige rohkem osteti toidukaupa, mähkmeid ja tualettpaberit," ütles kassiir. Lisaks veel krõpsu ja snäkke, lisas ta. Kuzmina meenutas, et kui oli lapseootel, siis oli hilistel öötundidel meeletu banaanijäätise isu. "Mõnikord on vaja öösiti midagi osta. Seda poodi on meile vaja," lausus Kuzmina.