VIDEO | Vaata, kuidas Tusk, Juncker, Merkel ja Macron Ratast ja Eesti eesistumist kiidavad

Eesti eesistumine Euroopa Liidus on kohe lõppemas, mistõttu on saabunud kokkuvõtete tegemise aeg. Selle loo juures olevast videost saab näha, kuidas on eestlasi ja nimeliselt Jüri Ratast eesistumise läbiviimise eest kiitnud Euroopa Liidu juhid Donald Tusk ja Jean-Claude Juncker, Saksamaa kantsler Angela Merkel ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Tusk kiitis septembris toimunud digitippkohtumist Tallinnas, mis näitas Eesti juhtrolli selles teemas ja aitas Euroopal edasi liikuda. Junker kiitis Eestit selle eest, et Eesti toetas Euroopa Liidu ühtsust ajal, kui teised üritasid tekitada lõhesid.