VIDEO | Vaata, kuidas politseinikud võtavad vahele 30 000 eurose külmikhaagise varastamises kahtlustatavad

Põhja prefektuuri politseinikud pidasid nädalavahetusel kinni suurhaagiste varguses kahtlustatavad välisriigi kodanikud, kes Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja kohtu loal eile vahi alla võeti.

Ööl vastu 11. märtsi pidasid politseinikud kinni 25-aastase Valgevene kodaniku, kes kahtlustuse kohaselt tegutses grupis koos kahe Leedu kodanikuga (vanuses 40 ja 48 eluaastat) ning varastas Tallinnas Visase tänaval asuvalt territooriumilt külmikpoolhaagise väärtusega ca 30 000 eurot. Leedu kodanikud on samuti kahtlustatavatena kinni peetud. Meestele on esitatud kahtlustus varguse toimepanemises. Prokuratuur taotles kohtult kahtlustatavate vahistamist. Kohus nõustus esitatud argumentidega ning andis loa kolme kahtlustatava vahistamiseks.

Valgevene kodanik peeti kinni Saue vallas Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel. Kinnipidamise hetkel juhtis ta Venemaa registreerimisnumbriga veokit koos selle haakes oleva varastatud külmikpoolhaagisega. Samal ajal peeti Rapla maakonnas Märjamaa vallas kinni ka Leedu kodanikud, kes liikusid Leedu registreerimisnumbriga nn. saateautoga Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel Ikla suunas.

Kriminaalmenetlust juhtiv Põhja ringkonnaprokurör Deniss Medvedevi sõnul tegid Leedu kodanikud varguse läbiviimiseks eeltööd. „Kogutud andmed viitavad sellele, et eelnevalt valiti välja varguse objekt, vahetati haagisel registreerimisnumber ning seejärel üritas kolmas kahtlustatav selle Eestist välja viia,“ lisas prokurör.

40-aastasele Leedu kodanikule on esitatud kahtlustus veel ühe varguse toimepanemises. „Eelmise aasta 2. detsembril varastati Rae vallas Kalevi teel asuvalt territooriumilt külmikpoolhaagis väärtusega 35 000 eurot. Meil on alust arvata, et haagis oli ära viidud Eestist Leetu sama veokiga, mis peeti kinni nädalavahetusel,“ lisas ringkonnaprokurör Deniss Medvedev.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Toomas Jervsoni sõnul tehakse kriminaalasja raames tihedat koostööd Leedu ja Läti kolleegidega. „Info kahe riigi vahel liigub kiiresti ning tänu sellele saimegi meeste kinnipidamiseks operatiivselt reageerida. Kontrollime asjaosaliste võimalikku seost ka teiste juhtumitega,“ rääkis politseinik.

Jervsoni sõnul nõuab selliste varguste toime panemine spetsiifilist varustust ning teadmisi, samuti on vara realiseerimine võrdlemisi keeruline. „Viimane suurem haagiste varguste laine oli 2013. aastal, mil see oli probleem ka mujal Euroopas. Kaardistasime toona isikuid ja gruppe, kes neid toime võiksid panna. Nii selgitasime välja, kes võis olla mullu detsembris toimunud varguse taga. Tänu lõunanaabritelt laekunud infole saimegi tõkestada nädalavahetusel Tallinnas tegutsenud grupi planeeritud tegevuse.“

Kahtlustatavatel ei ole püsivat seost Eestiga. 40-aastane Leedu kodanik on vähemalt kolmes välisriigis varem erinevate kuritegude eest kriminaalkorras karistatud.