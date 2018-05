VIDEO | Vääna puukoolist toodud elupuudes peitus poegadega linnupesa

Vääna puukoolist hekielupuud ostnud perekond leidis oma suureks ehmatuseks elupuu seest linnupesa, kus oli viis tillukest poega, kes nokad laiali kisasid ja toitu ootasid.

Puukoolid müüvad praegu hekitaimi. On kõrghooaeg ja inimesed istutavad aktiivselt koduaedadesse. Paljud inimesed ilmselt ei mõtle, et ka taolise lihtsa tegevuse käigus võib mõni süütu olend viga saada.

"Puhtalt meie viga ja õnneks või õnnetuseks juhtus esimest korda selline asi," kommenteeris juhtumit Vääna Puukooli juhataja Andres Nonvelt.

"Üldiselt me neid pesasid ikkagi näeme ja sel juhul saame teise puu valida. Hetkel on toimunud palju väljakaevamisi ja seekord jäi tõesti kahe silma vahele, et seal pesa oli," lisas Nonvelt.

Eesti Metsloomaühing on teinud ettepaneku ümbritseda müüki minevate okaspuude istikud juba varakevadel võrguga, et linnud pesa teha ei saaks. Puukooli juhataja aga seda mõistlikuks ideeks ei pea, sest istikuid on neil kokku umbes 70 000. Ta lubab, et puukooli töötajad on edaspidi lihtsalt hoolikamad.

"Järgmine kord ei võta neid puid, millel linnupesa küljes. Oleme hoolikamad ja loodame, et tulevikus taoline asi ei kordu," ütles Nonvelt.

Eesti Metsloomaühing pöördub palvega nii hekitaimede ostjate kui ka müüjate poole - palun vaadake enne taimede auto peale laadimist hoolega elupuud läbi - kas seal ehk ei ole peidus linnupesa koos poegadega?