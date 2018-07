VIDEO | USA suursaadik James D. Melville: Trump kindlasti palub Putinilt liikuda lähemale vastutustundlikule juhtimisviisile

4. juulil kutsus USA suursaadik Eestis James D. Melville jr prominendid enda residentsi suurejoonelisele vastuvõtule. Pidupäevale eelneval nädalal teatas aga suursaadik oma erruminekust pikas ja põhjalikus Facebooki postituses, milles vihjas tugevalt president Donald Trumpile ja suutmatusele tema presidentuuri all riiki välismaal esindada.

Küsimusele, mida eelseisvale NATO tippkohtumisele järgnev Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini ametlik kohtumine Helsingis Eestile võiks tähendada, jäi Melville küllaltki kidakeelseks. "Kõikidel NATO liikmetel on ühtne eesmärk ja põhimõte. Ja Trump kindlasti palub Putinilt liikuda lähemale vastutustundlikule juhtimisviisile selliselt, et see ei ohustaks mingil viisil teiste rahvuste ja riikide iseseisvust," sõnas Melville.