VIDEO | Urve Palo: sotside liidrite vaheliste lahkhelide põhjuseks on võitlus positsioonide pärast valimistel

Täna Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ja ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri kohalt lahkumisest teada andnud Urve Palo sõnul on otsuse taga soov naasta erasektorisse. Hiljuti esile kerkinud lahkhelid sotside liidrite vahel tema sõnul tema lahkumises olulist rolli ei mänginud, kuid kiirendasid seda kuu võrra.

Palo sõnul oli tema jaoks juba poliitikasse tulles selge, et mingi hetk soovib ta erasektorisse naasta. "Olen poliitikas olnud kaksteist aastat, enne seda viisteist aastat erasektoris. Uuesti kandideerides oleks minu poliitilise karjääris pikkus ületanud erasektoris töötatud aja ja seda ma ei soovinud," põhjendas Palo poliitikast lahkumist.

Kunagi uuesti poliitikasse tulemist Palo ei välista. "Never say never," ütles ta Delfile antud intervjuus.

