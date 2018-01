VIDEO | Urmas Reinsalu: minu vabandus oli siiras, see pole mingi poliittehnoloogiline mäng

Tule alla jäänud justiitsminister Urmas Reinsalu ütleb, et ei plaani tagasi astuda, selleks annab talle jõudu koalitsioonikaaslaste ja parteikaaslaste toetus.

Reinsalu kinnitab, et tema väljaütlemised olid ebaõnnestunud katse oma tundeid sõnadesse valada, mitte mingisugune kurikaval poliitiline manipulatsioon, nagu oletab mõnigi poliitik. Reinsalu rõhutab, et on ühtlasi kõikvõimaliku vägivalla, sealhulgas naistevastase vägivalla kindel vastane.

Tagasiastumist nõutakse Reinsalult lõppenud nädalal Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloo tõttu, milles ta nimetas "kanakarjaks" kriitikuid, kes taunisid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsertetenduse korraldamise andmist teatrile NO99. Lisaks väljendas Reinsalu samas arvamusloos kahetsust, et on varem naistevastase vägivalla hukka mõistnud.