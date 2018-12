VIDEO | Urmas Paet: Euroopa Liidul seisavad ees keerulised aastad

Reformierakondlasest Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ütles aastalõpu intervjuus, et tänavu on toimunud Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas edasiminekuid, kuid see on ka üks väheseid positiivseid arenguid. Euroopa Liidul tervikuna seisavad aga pärast tuleva aasta europarlamendi valimisi populistide peatõstmise tõttu ees keerulised viis aastat.