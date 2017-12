VIDEO | Urmas Paet Eesti eesistumisest: võtsime liiga rutakalt olulistes küsimustes neutraalse rolli

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet leiab, et 2017. aasta oli Eesti jaoks edukas ja ka eesistumise kuvand Euroopas positiivne. Küll aga leiab Paet, et Eesti oli liiga rutakas võtma neutraalset positsiooni paljudes olulistes küsimustes.

"Kuvand on selgelt positiivne. Arvestades seda, et see nihkus pool aastat ettepoole," ütles Paet. Mis aga võinuks olla teisiti? Paet arvab, et Eesti oli liiga rutakas võtmaks paljudes olulistest küsimustes neutraalset positsiooni. "Eesistuja riigil on oma rahvuslikud huvid ja hoiakud, neid võiks julgemalt väljendada," märkis europarlamendi saadik.

Paet toob käesoleva aasta olulistemate ja mõjukamate teemadena välja Brexiti, immigratsioonipoliitika, aga ka suhted Venemaaga Ukraina kriisi baasilt ja kriitilise olukorra Lähi-Idas. "Euroopa ümbrus on täis konflikte ja sõdu, mis otseselt tekitavad julgeolekuohtu," tõdes Paet.

Lisaks tõi Paet välja veel majandusküsimused. "Jätkuvalt on näiteks Lõuna-Euroopas piirkondi, kus noorte tööpuudus on väga suur," sõnas Paet ja lisas, et see omakorda tekitab inimeste rahulolematuse ja elatustaseme äärmiselt aeglase tõusu.

Paeti sõnul hakkab Euroopa Parlament uuel aastal uue hooga tegelema küberkaitse küsimustega. "Kujundame Euroopa Liidu hoiakud ja suunad küberkaitse küsimustes," lausus Paet.