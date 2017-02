VIDEO: Üks veidi teistmoodi nurk Liberty mõisast ehk millist hoolt vajab ainuüksi ühe puitakna kordategemine

See oli paar aastat tagasi, kui ma mõtlesin, et teen puhkuse ajal oma aknad korda. No mis see siis teha ei ole: vana värvi maha, uus peale, miskit kitti panen ka siia-sinna. Lihtne! Siiski, õnneks sai enne tegema asumist veidi asja uuritud ja sattusin netis Antiigiveebi õppevideo peale, kuidas akna renoveerimine tegelikult käib. Selle järgi sai kodune hobiremontnik oma samme seada. Nüüd paar aastat hiljem, kui Liberty mõis igapäevaselt pildis oli, panin viimaks kokku - aken, mida meister videos remontis oli ju Liberty mõisa küljest! Ehk tasuks seda videot nüüd uuesti vaadata ja mõelda korraks hoonete kordategemise peale veidi uue nurga alt.

Vana maja kordategemise hind

Eelmisel nädalal andis presidendi kantselei teada, et Liberty mõisa siiski ei renoveerita praegu ja ametis olev president seda ei vaja. Enne kuulus 68 806 ruutmeetri suurusel kinnistul asuv seitsmest hoonest ja Vana-Liberty hoone vundamendist koosnev kompleks Vabaõhumuuseumile, kes andis selle Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile. 2014. aastal oli presidendi kantselei alustanud Riigi Kinnisvaraga läbirääkimisi, et presidendi institutsioonile tekiks hoonekompleks, kus oleksid presidendi esindus- ja eluruumid. Lisaks oleks võimalik seal võõrustada väliskülalisi.

Liberty renoveerimine jäi aga venima, kuna ehitushange nurjus; laekunud pakkumused ületasid ehitamiseks ette nähtud 4,4 miljoni euro piiri. Venima kõik jäigi, seetõttu jäi otsus Kaljulaidi teha.

Midagi Eestile erilist

Liberty mõis on umbes 30 aastat niisama tühjalt seisnud ja ega see ju head tee. Värv koorub, aknad on luukidega kaetud. Katused on hoonetele peale pandud; seisvaid puuhooneid hirmutab aga alati ka vamm. See, mis tundub kõdunenud puiduna, ei pruugi seda aga sugugi olla.

Selle konkreetse aknaraamiga videos on lood üsna head.

"Puit on päris heas seisukorras, selle akna puhul puiduparandusi ei ole vaja teha," alustab restauraator Kalle Kase videos akna uurimist. Kase on renoveerimishuviliste seas hästi tuntud, sest lisaks videotele on võimalik käia ka tema kureeritud koolitustel, on siis teemaks aknad, põrand või midagi muud. Antiigiveebi ja EVMi maa-arhitektuuri keskuse toodetud renoveerimisvideos võtab ta stoilise aeglusega iga etapi läbi: täpselt nii, et selle järgi on võimalik ka ise parandustööd läbi teha. Kuigi video on pikk, käib siin ikkagi kõik kiirelt, tegelikult läheb akna eemaldamisest kuni valmimiseni oma paar nädalat.

Sellest aga, kui erilised vanad puumajad meil Eestis on, sain aru, käies, video põhjal koostatud ostunimekiri kaasas, tavalises suures ehituspoes. Sain sealt osta vaid kuumaõhu puhuri ja paar kaabitsat. Kõige muu osas vangutasid tootespetsialistid pead – liiga spetsiifiline, meil ei müüda!

Kogu maailm on läinud on vaid suurte valmistoodete teed ja Eestiski võid osta välismaiste kettide hiiglaslikust esinduskauplusest näiteks penoplastist rohmakat puupalki imiteeriva laetala või korvitäie soodushinnaga orhideesid, küll aga ei leia vana puitakna renoveerimiseks vajalikke vahendeid: tihvtitraati (traadike, mis fikseerib aknaklaasi akna külge), kitti või linaõlivärvi, selle kõige jaoks pead minema spetsiaalsesse poodi.

See, mis kunagi oli tavaline, on muutunud eriliseks.

Kõikide renoveerimiskulude ja presidendi esindusfunktsioonide arutelude kõrvale tasub vaadata tükikest Liberty tervenemisest, mõistmaks, et kõikide nende miljonite eurode taga on kuskil ka imeilus puitarhitektuur, mis vajaks säilitamist ja renoveerimist.

Vaata videost!