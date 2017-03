VIDEO: Ühemehepikett Paides: üleskutse piketeerida ujula erakätesse andmise vastu ei meelitanud kohale ühtegi kaasamõtlejat

Paides korraldas aktivist Argo Loo piketi, et protestida linna otsuse vastu anda ujula ettevõtetele, millega mehe sõnul on seotud keskerakondlane Kersti Sarapuu. Ühtegi piketeerijat peale Loo kohal ei olnud, küll aga hulk meediaesindajaid.

"Argo Loo üleskutse piketeerida linnavalitsuse ees ujula erakätesse andmise vastu ei toonud kohale küll ainsatki mõttekaaslast linnakodanike seast, kuid meediat saabus sündmuskohale lisaks kohapealsele kahele ajalehele ja raadiole veel kolme vabariikliku telekanali jagu," kommenteeris sotsiaalmeedias videot jagades Kesk-Eesti Tre Raadio.

Piketi korraldanud Loo nõudis, et Paide linna omandisse jääks kas uus või renoveeritav Paide ujula ja et ujula teemal toimuks ka avalik arutelu. Ühtlasi nõudis ta, et tühistataks Paide linnavolikogu 15. detsembri otsus ja linnavalitsuse 13. märtsi korraldus, mis viiksid Loo sõnul uue ujula Keskerakonna poliitiku Kersti Sarapuuga seotud ettevõtetele.