VIDEO | Tugev tuul puhub tantsupeol nii kõvasti, et lipud mitte ei lehvi, vaid on sirgelt!

Ilm Kalevi staadionil tantsupeo esimese etenduse ajal tundub täpselt iga peo õudusunenägu. Kuigi sooja on oma 13 kraadi, siis vile tuul puhub seitse meetrit sekundis, puhanguti aga suisa ligi 15 meetrit sekundis. Just need iilid rapsivad vaatajate seljas õrnu vihmakeepe kõige enam. Vaata videost!

Kehva ilma ennsutatakse kogu tantsupeo ajaks. Riigi ilmajaam.ee lehel on täpsemalt kirjas:

Reede (30.06.) hommikul sajab Tallinnas vihma. Päev tuleb hoovihmadega, võib olla äikest. Ida- ja kirdetuul tugevneb puhanguti 15-18 m/s. Õhusooja on 13 kuni 15 kraadi.

Laupäev (1.07.) öösel ja hommikul sajab vihma, päeva peale on võimalikud sajuhood, mis on tõenäoliselt nõrgemad ja lühiajalisemad. Kirdetuul on ennelõunal veel võrdlemisi tugev ja ulatub puhanguti 12 m/s, pärastlõunal on rahulikum. Õhutemperatuur on öösel 11..13 , päeval 13 kuni 15 kraadi.

Pühapäeval (2.07.) on tendents ilma paranemisele ja sajuhoogude harvenemisele. Hoovihma päris välistada ei saa, kuid tõenäosus on väiksem. Idakaare tuul muutub uuesti veidi tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 12..13, päeval 17..20 kraadi.