VIDEO | Terviseameti nõunik: olukorraga vaktsineerimisel võib Eestis rahule jääda

Dontšenko ütles Delfile, et vaktsineerimine on kõige tõhusam haiguse ennetamise meede ja isegi kui inimene haigestub, siis põeb ta seda oluliselt kergemalt kui vaktsineerimata inimene.

Vaktsineerimise vastaste seas on palju just kõrgelt haritud inimesi, mis Dontšenko hinnangul tuleneb ka sellest, et haritud inimesed loevad rohkem erinevaid materjale ja suhtlevad teiste vaktsineerimise vastastega ega võta kuulda teistusugseid arvamusi.

Vastuseis vaktsineerimisele on WHO silmis praeguseks sama suur oht kui näiteks ebola või antibiootikumide suhtes immuunsed haigusetekitajad.

WHO tõdeb, et muu hulgas vastuseisu tõttu vaktsineerimisele on näiteks leetritesse haigestumine kasvanud maailmas 30 protsendi võrra ja puhanguid on esinenud ka riikides, kus leetrid olid peaaegu täielikult elimineeritud.