VIDEO | Teravaid elamusi lubanud tsirkuseetendus muutus ohtlikuks: mootorrattur paiskus rahvasse

Eilsel etendusel teravaid elamusi pakkuda lubanud "Tsirkus ja motoshow" kujunes sõna otseses mõttes ohtlikuks, kui Kalevi spordihallis sõiduoskust demonstreerinud mootorrattur kaherattalise üle kontrolli kaotas ja rahva sekka sõitis.

"Piletid olid perele ostetud esimesse ritta ja juhtus see, mis videol näha. Oli suur õnn, et see üritus meile traumapunktis ei lõppenud, kuna mootorratas kaotas juhitavuse ja lihtsalt paiskus meie sekka," kirjeldas õnnetust filminud pealtvaataja.

"Antud üritusel ei olnud pealtvaatajate turvalisus kaugeltki tagatud," sõnas ta ja lisas, et soovib videoga juhtida inimeste tähelepanu ettevaatlikkusele.

Praegu teadaoleva info kohaselt keegi õnnetuses viga ei saanud.

Üritust tutvustatakse Piletilevi keskkonnas kui teravaid elamusi pakkuvat meelelahutusetendust.

"Kõigile teile, kes te armastate teravaid elamusi! Seekord on kava kirsiks tordil tsirkuseartistid Brasiiliast. Augusto Extreme Globe of Death toob areenile mootorrattad metallkuulis. See tsirkusekunsti liik on kogu maailmas ülipopulaarne," kirjutatakse eile Kalevi spordihallis toimunud ürituse tutvustuses.

Etenduse programmis lubati pealtvaatajatele ka klassikalisi tsirkusenumbreid nagu klounide, akrobaatide ja trikiratturite etteasted.

"Tulge tsirkusesse ja kogege erakordset!" kuulutati prohvetlikult.

Ürituse korraldanud ettevõtja esindaja ütles Delfile, et seoses intsidendiga ei pöördunud korraldajate poole ei video filminud inimene ega ükski teine pealtvaataja. "Mootorrattur vabandas õnnetust filminud pealtvaataja ees, kes reageeris intsidendile mõistmisega ning ei esitanud artisti ega korraldaja suhtes ühtegi kaebust," sõnas esindaja.

Loe veel

"See number ei kujutanud ohtu pealtvaatajale. Ohutsoonis olid ainult artistid, kes on nn motoringi sees ja publikust täielikult isoleeritud," ütles esindaja.

Üritust korraldas Piletilevi andmetel Kultuuripäev MTÜ, mis kuulub ettevõtja Daniil Kuznetsovile. Samale mehele kuulub ka ettevõte DK Entertainment, mille veebilehele skazka.ee Piletilevi keskkonnast suunatakse.

Uudis on täiendamisel.