VIDEO | Tauno Kangro talendi imetlejad, vaadake siia! Delfi TV jäädvustas kujuri sügavaimad jäljed Eestimaal, mida saab nautida lennupiletit lunastamata

Sel nädalal juhtus Tallinna lennujaamas kummaline lugu - ajakirjanikud kutsuti vaatama Tauno Kangro kuju "Kalev tuleb koju", mille kinnisvaraarendaja oli sinna pannud. Kohapeal selgus aga, et kujule ei saa ligi, sest lennujaam ei teadnud pressiüritusest midagi ning ei tahtnud reportereid suletud turvaalale lasta.

Eesti Päevalehe kultuurireporter Keiu Virro võttis seepeale jalad selga ja otsis Tallinnast üles need Tauno Kangro kujud, mida saab ilma lennupileti ja turvakontrollida kerge vaevaga näha.

Legendaarse skulptori kujud "Enne suudlust" ja "Peale suudlust" peaksid erutama Musumäel iga romantiku unistusi. Kuid palju keerulisem oli tehniliselt valmistada kuju "Hetk enne suudlust", sest suudlevate huulte vahele tuli jätta väga väike pragu.

Vähesed teavad, et karaokebaari kõrvale end mugavalt istuma seadnud "Lehm" on pärit Kangro haamrist. See on tegelikult küll austraallaste lemmik-lihaveis angus, aga selfisid saab sellega igaüks teha.

Vanalinna seiklusrikkamat punkti kaunistab nööpidest kuldseks hõõrutud "Õnnelik korstnapühkija". Isegi kuju sisse õnnistanud Savisaar olevat öelnud, et linnas, kus tegutseb palju korstnapühkijaid, elavad õnnelikud inimesed. Arvestades öötundidel ümber selle kuju toimuvat sagimist, võib nii öelda küll.

Toompargis vedeleb "Puhkaja". Tema suured varbad näivad küll peast vaid natukene väiksemad ning tekitavad küsimuse anatoomilisest korrektsusest, kuid ometigi on "Puhkaja" kõrval endalgi hea lesida.