VIDEO | Tartu Ülikooli kliinikumi arst käratas patsiendile: minuga ei ole mõtet möliseda! Katkine varvas seo ise kinni tampooni abil

Ta osutas arstile, et igal Euroopa Liidu kodanikul on õigus arstiabile. Selle tõdemuse peale sai Lauri sõnul arst vihaseks ja hakkas provokatiivselt käituma. "Ta läks väga närvi ja hakkas mind sõimama, lükkas ukse lahti selliselt nagu oleks just suur sõda toimumas," rääkis Lauri. Videost on näha, et arst käratas: "Ei ole muud teha öösel kui möliseda siin; minuga ei ole mõtet möliseda siin."

Lauri väidab, et arsti soovitus oli minna apteeki ja osta tampoon, panna see varvaste vahele ja siduda varbad kinni. Soovitus jäi talle arusaamatuks ja selle peale kutsuti kohale ka turvamees. Lauri sõnas, et see ei ole normaalne ja adekvaatne käitumine arstide poolt.

"Kas Eestis ongi selline normaalne suhtumine? Vahet ei ole, kes sa oled, sots või paadialune, arstiabi peaks saama ju igaüks," ütles Lauri.

Haigla avalike suhete juht Kristi Tael ütles Delfile, et öösel EMOs aset leidnu on äärmiselt kahetsusväärne. "Osakonna juhataja doktor Kuido Nõmmega oleme patsiendiga vestelnud ja tema ees kolleegi käitumise pärast vabandanud. Kolleegi käitumine on olnud meditsiinitöötajale lubamatu," tõdes Tael. "Töötajatelt võetakse selgitused ja osakonnas viiakse läbi öösel aset leidnud sündmuse põhjalik arutelu."