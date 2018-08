VIDEO | Tartu linnas ja selle lähistel plahvatust kuulnud inimesed: mõtlesime, et sõda on käimas

Tartus Ränikülas plahvatust kuulnud Toomas (nimi muudetud ja toimetusele teada, toim) sõnas videos, et kuulis pauku pärast kella kolme. "Mingiaeg hiljem oli kõvem jumakas, mille peale vaatasin, et äkki midagi lendas õhku, see käis päris kõvasti, lööklainet oli eemalt tunda," sõnas Toomas Delfile.

Teine Delfiga ühendunud lugeja (isik toimetusele teada, toim) kirjeldas juhtumit järgmiselt: "Olime õues ja käis kõmakas. Naisega vaatasime üksteisele otsa ja mõtleime, et sõda käimas."

"See ei olnud lähedal, aga hästi tummine kärakas. See ei saa olla kokkusattumus. See on kindlalt seotud tänase insidendiga," jätkas Delfile kirjutanud mees ja kinnitas, et kuulis plahvatust Kaitseväe teates välja toodud kellaajast oluliselt varem, kella 12.30 ajal.

Kolmaski Delfi toimetusega suhelnud Tartu elanik tõdes, et plahvatust kuulis ta oluliselt varem. Tartu ühe kõrgkooli hoones sel ajal viibinud mees sõnas, et lööklaine oli niivõrd tugev, et isegi kolleegid tulid uurima, mis just juhtunud oli. "Plahvatust oli tund või isegi kaks varem kuulda, kas välja toodud kellaaeg on ikka õige," küsis tartlane.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja sõnas Delfile 7. augusti hilisõhtul, et kella 12.30 ja 13.30 vahelisel ajal neil ühtki plahvatust registreeritud ei ole ning nentis, et raketi tulistamisega seoses valitseb suur segadus.

Kaitseväe pressiesindaja Aivo Vahemets ei osanud Delfile segadust plahvatuse kellaaegadega kommenteerida.

