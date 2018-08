VIDEO | Tartu linnas ja selle lähistel plahvatust kuulnud inimesed: mõtlesime, et sõda on käimas. Hästi tummine kärakas oli

Kõmakat oli kuulda ka Jõgevamaal. Mullavere külas elav Delfi lugeja kirjutas, et juba hommikust saati oli hävitajate müra pidevalt Tartu suunast kuulda. "Konkreetne, lennukimürast erinev pauk aga käis (lennukimüraga samal ajal) ca 2-3 min enne kl 15.45 (kuna pärast pauku läsin kohe tuppa ja avasin arvuti, browseri ajaloos on see aeg 15.45 fikseeritud) ning oli mitte väga vali. Tartuni on siit 30 km, mis on heli leviku piiri peal (nt Tartu ilutulestik kostab siia palju kehvemini kui see praegune pauk), seega pidi tekitaja olema Tartust lähemal. Heli suunda kahjuks ei fikseerinud, vabalt oleks saanud ka Jõgeva poolt levida."

Viljandimaal oli lennukimüra ja pauke kuulda juba päev varem. "Olime Viljandist 30 km Mustla juures 6. augustil väljas tööl, kui kuulsime Võrtsjärve kohal kõva plahvatust. Enne ja peale seda lendasid pidevalt hävitajad edasi ja tagasi. Mõtlesin ka, et sõda on lahti," kirjutas Delfi lugeja. "Ka eile, 7. augustil töötasime samas kohas. Hävitajad küll lendasid, aga kõmakat ei kuulnud. Kõmakas juhtus 6. augustil. Ei tea kas siis juhtus see kaks korda?" muretseb lugeja.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja sõnas Delfile 7. augusti hilisõhtul, et kella 12.30 ja 13.30 vahelisel ajal neil ühtki plahvatust registreeritud ei ole ning nentis, et raketi tulistamisega seoses valitseb suur segadus.

Kaitseväe pressiesindaja Aivo Vahemets ei osanud Delfile segadust plahvatuse kellaaegadega kommenteerida.

Hea tartlane või tartumaal elav inimene, kui kuulsid 7. augustil suurt plahvatust, anna sellest teada vihje@delfi.ee!