Eestis on küll hulk sotsiaalmajasid, ent siiski on üks punt koduta mehi, kes eelistab elada linnaservas metsatukas. Käisime neil külas uurimaks, kuidas sealses telklaagris elu korraldatud on ja miks nad metsa sotsiaalkeskusele eelistavad.

