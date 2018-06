VIDEO | Täna sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ühinenud Marina Kaljurand: kavatsen kandideerida ka riigikokku

Täna sotsiaaldemokraatlikku erakonda astunud Marina Kaljurand ütles Delfile antud intervjuus, et astus erakonda, kuna sotsiaaldemokraadid esindavad kõige paremini tema vaateid ja ta tunneb ka, et on nüüd küps erakonnapoliitikast osa võtmiseks.

"Teemadest, mis minu jaoks on kõige olulisemad - kindlus, julgeolek, inimestest hoolimine, inimestest lugupidamine - need on väärtused, mille eest seisavad sotsid kõige kindlamalt," märkis Kaljurand Delfile antud intervjuus erakonnaga ühinemise põhjusena. Kaljurand teatas erakonnaga ühinemisest täna sotsiaaldemokraatide üldkogul.