VIDEO | Tallinna kaasamisnõunik: meil on Reidi tee projektist õppida, inimesi tuleb juba eos kaasata

Täna löödi maasse kopp ja alustati Reidi tee ehitust. Üritust väisas ka Tallinna linnavalitsuses kaasamisnõunikuna töötav Kristjan Maasalu, kelle sõnul on Reidi tee projektist linnal nii mõndagi õppida.

Tänavu veebruaris alustas Tallinna linnavalitsuses kaasamisnõunikuna tööd Kristjan Maasalu. Taavi Aas kommenteeris kaasamisnõuniku vajalikkust toona sooviga kaasata inimesi rohkem linna töösse, et vältida Reidi tee sarnast olukorda.

"Selle projekti puhul on olnud peamine vahendada infot, et mis järgmiseks ja kuidas saavad teostatud kokkuleppe punktid MTÜ-ga Merelinna Kaitseks," kirjeldab Maasalu enda kui kaasamisnõuniku ülesannet Reidi tee projektis.

Maasalu tõdeb, et Reidi tee projekti puhul on Tallinna linn paljustki õppinud. "Kui asi on pelgalt idee baasil, aga suure avaliku huvi all, mis mereäärne ala ju on, ning me hakkame seal midagi tegema, peaks juba eos algatama dialoogi, sest paljude inimeste arvamuste läbi sündinud otsused on kindlasti paremad, kui üksikute ametnike otsused."