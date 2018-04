VIDEO | Tallinki laeval juhtus õppuse käigus õnnetus, "mees üle parda" harjutusel kukuvadki kaks meest üle parda

Mullu veebruarikuus toimus Tallinki Riia-Stockholm liinil sõitval laeval Romantika õppus, kus ühe meeskonnaliikme eksimuse tõttu sattus kaks liiget vette.

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ütles Delfile, et tegemist on 2017. aasta veebruaris Riia-Stockholm liinil sõitval laeval Romantika toimunud õppusega. "Ühe meeskonnaliikme eksimuse tõttu õppuse käigus sattusid kaks meeskonnaliiget lühikeseks ajaks vette," rääkis Link ja märkis, et meeskonnaliikmed toodi veest kiiresti välja. Keegi kannatada ei saanud.

"Õppuse järgselt analüüsiti tehtud viga, tekkinud olukorda ja tehti meeskonnale täiendav instruktaaž," lisas Link.